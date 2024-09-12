Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНР Ван И

Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНР Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер в ходе встречи передал председателю КНР Си Цзиньпину теплые пожелания, напомнив, что ожидает китайского лидера на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. В ответ министр иностранных дел сообщил, что глава Компартии Китая примет приглашение.

Ранее посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал, что переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР запланированы на саммите БРИКС в Казани. При этом дипломат отметил, что не знает главную тему для обсуждений.

Приглашение российского лидера на саммит также принял премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Участие в мероприятии подтвердил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.

