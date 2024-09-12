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13:07, 12 сентября 2024Мир

Путин встретился с главой МИД КНР Ван И

Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНР Ван И

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНР Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер в ходе встречи передал председателю КНР Си Цзиньпину теплые пожелания, напомнив, что ожидает китайского лидера на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. В ответ министр иностранных дел сообщил, что глава Компартии Китая примет приглашение.

Ранее посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал, что переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР запланированы на саммите БРИКС в Казани. При этом дипломат отметил, что не знает главную тему для обсуждений.

Приглашение российского лидера на саммит также принял премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Участие в мероприятии подтвердил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.

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      Виктория Кондратьева
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