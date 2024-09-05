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07:13, 5 сентября 2024Мир

Посол КНР сообщил о планах Путина и Си Цзиньпина на саммит БРИКС

Посол Китая: Путин и Си Цзиньпин планируют переговоры на саммите БРИКС в Казани

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Global Look Press

У президента России Владимира Путина и председатель КНР Си Цзиньпина запланированы переговоры на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил РИА Новости посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

Он подтвердил, что встреча двух лидеров запланирована. При этом дипломат отметил, что не знает главную тему для обсуждений.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС. Участие в мероприятии подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян .

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года.

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      Марина Совина
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