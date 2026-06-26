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09:49, 26 июня 2026Силовые структуры

Российского юриста заставили отработать обман десятков клиентов

В Свердловской области юриста Останину заставили отработать обман клиентов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Свердловской области юриста Ирину Останину признали виновной в мошенничестве под видом оказания юридических услуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, с 2019 по 2023 год женщина регулярно брала предоплату за оказание юридических услуг, но свои обязательства не выполняла. Следствие установило как минимум 20 эпизодов мошенничества, ущерб превысил 1,3 миллиона рублей. Приговор — 4 года принудительных работ в исправительном центре.

Ранее сообщалось, что адвоката, пообещавшего снять обвинения с москвички, заподозрили в мошенничестве

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