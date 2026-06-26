Российского юриста заставили отработать обман десятков клиентов

В Свердловской области юриста Останину заставили отработать обман клиентов

В Свердловской области юриста Ирину Останину признали виновной в мошенничестве под видом оказания юридических услуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, с 2019 по 2023 год женщина регулярно брала предоплату за оказание юридических услуг, но свои обязательства не выполняла. Следствие установило как минимум 20 эпизодов мошенничества, ущерб превысил 1,3 миллиона рублей. Приговор — 4 года принудительных работ в исправительном центре.

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