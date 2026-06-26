Китайский автопром продолжит захват европейского рынка

Bloomberg: Каждый десятый автомобиль в Европе оказался китайским

В прошлом месяце в Европе почти каждый десятый купленный автомобиль оказался китайским. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство сослалось на данные аналитиков Dataforce, согласно которым гибриды и подключаемые гибриды обеспечили китайским автопроизводителям 11 процентов европейского рынка продаж в мае.

Как заявил по этому поводу эксперт Dataforce Джулиан Литцингер, китайские автопроизводители раньше других поняли, что европейские потребители пока не готовы полностью перейти на электромобили, и соответствующим образом адаптировали свои модельные ряды. Им удалось сделать это быстрее, чем большинству западных игроков.

«Однако самым мощным фактором является соотношение цены и качества: китайские бренды предлагают потребителям значительно больше за те же деньги», — констатировал аналитик.

По информации GlobalData, в мае по всему миру удалось продать легковых и легких коммерческих автомобилей в количестве 7 244 681. Больше всего машин реализовали в Китае — 1 666 761 штука (минус 21 процент). В США купили 1 485 538 автомобилей.