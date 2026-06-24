Мировой авторынок продолжил падать пятый месяц подряд

«Автостат»: В мае мировой автомобильный рынок просел на 4 %

В прошлом месяце по всему миру удалось продать 7 244 681 легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщило «Автостат» со ссылкой на GlobalData.

Достигнутый результат оказался на четыре процента ниже, чем за май 2025 года. Таким образом мировой автомобильный рынок падает уже пятый месяц подряд. Январское снижение составило 2 процента, февральское — на 8,5 процента, мартовское — на 3,5 процента, а апрельское — на 3,4 процента.

Больше всего машин удалось продать в Китае — 1 666 761 штука (минус 21 процент). В США реализовали 1 485 538 автомобилей, или на 0,8 процента больше, чем год назад. Что касается Западной Европы, то ее автомобильные рынки выросли на 2,5 процента и достигли 1 148 235 штук. В Восточной Европе купили 372 тысяч машин.

В Индии удалось реализовать 502 501 автомобиль, что почти на 26 процентов больше по сравнению с маем 2025 года.

По итогам мая 2026 года суммарные объемы продаж подержанных автомобилей в России выросли на 4,2 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го.

