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Силовые структуры
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09:43, 26 июня 2026Силовые структуры

Россиянин скончался в очереди регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД

СК выяснит обстоятельства гибели мужчины в отделении ГИБДД Новосибирска
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Новосибирске выясняют обстоятельства ухода из жизни местного жителя. Об этом сообщает издание NGS.

Согласно имеющейся информации, все произошло 26 июня в отделении Кировского района города. Люди стояли в очереди в регистрационно-экзаменационный отдел. В какой-то момент сотрудники полиции велели всем покинуть помещение, как оказалось, один из посетителей скончался, приехавшая бригада скорой помощи уже ничем не смогла помочь. Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту ЧП.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржцы пришли за новыми паспортами в полицию и устроили столпотворение.

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