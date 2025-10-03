Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:46, 3 октября 2025Россия

Россияне устроили столпотворение в отделе полиции по одной причине

Екатеринбуржцы пришли за новыми паспортами в полицию и устроили столпотворение
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Жители Екатеринбурга устроили столпотворение в отделе полиции на улице Фрунзе по одной причине. Россияне пришли получить новые паспорта. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

Одна из горожанок рассказала, что решила подать документы на смену фамилии в паспорте. Как призналась женщина, через три минуты после открытия она была в очереди с 33 номером.

Как утверждает Е1.ru, сложность для посетителей заключается в том, что записаться заранее сюда нельзя, талоны тоже не выдают. Людям приходится выстаивать в живой очереди. Удалось выяснить, что отделение полиции работает только по 1,5-3 часа в будни, кроме четверга, и каждую первую и третью субботу месяца.

В УМВД по Екатеринбургу отметили, что попытаются скорректировать график приема граждан.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке иностранцы устроили драку в очереди у миграционного центра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиус действия охватывает всю Европу». Названо мощное оружие, которым Россия может ответить на угрозы Запада

    Властям предложили сохранить порог уплаты НДС для одной категории бизнеса

    Воевавший за ВСУ против России брат Вэнса дал совет Трампу и США

    В российском колледже произошло обрушение

    Успенская сломала руку

    31-летняя женщина раскрыла правила отношений с 62-летним бойфрендом

    Политолог объяснил сравнение идей Макрона с пиратством

    Бывший глава Пентагона получил государственную награду Германии за помощь Украине

    Отправившего под воду Porsche Cayenne вместе с россиянкой задержали

    В российском регионе обнаружен готовивший теракт на военных объектах мужчина с детонатором

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости