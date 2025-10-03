Россияне устроили столпотворение в отделе полиции по одной причине

Екатеринбуржцы пришли за новыми паспортами в полицию и устроили столпотворение

Жители Екатеринбурга устроили столпотворение в отделе полиции на улице Фрунзе по одной причине. Россияне пришли получить новые паспорта. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

Одна из горожанок рассказала, что решила подать документы на смену фамилии в паспорте. Как призналась женщина, через три минуты после открытия она была в очереди с 33 номером.

Как утверждает Е1.ru, сложность для посетителей заключается в том, что записаться заранее сюда нельзя, талоны тоже не выдают. Людям приходится выстаивать в живой очереди. Удалось выяснить, что отделение полиции работает только по 1,5-3 часа в будни, кроме четверга, и каждую первую и третью субботу месяца.

В УМВД по Екатеринбургу отметили, что попытаются скорректировать график приема граждан.

