Корректирующую удары ВСУ по ЛНР гражданку Украины задержали в России

Сотрудники ФСБ задержали украинку, корректирующую удары ВСУ по ЛНР

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Рубежного Луганской народной республики (ЛНР), которая собирала и передавала данные о Российской армии Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.

По данным ведомства, задержанная является гражданкой Украины. Она инициативно передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведения о подразделениях российских войск для нанесения по ним артиллерийских и ракетных ударов.

Ранее ФСБ России уличила шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в Москве в разведывательно-подрывной работе. Уточняется, что дипломаты лишены аккредитации.