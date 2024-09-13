Среда обитания
Все
08:40, 13 сентября 2024Среда обитания

Лед Антарктиды оказался на грани рекордного таяния

Морской лед Антарктиды оказался на грани достижения рекордного зимнего минимума

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Морской лед, окружающий Антарктиду, второй год подряд находится на грани достижения рекордного зимнего минимума, сообщает The Guardian со ссылкой на данные ученых Австралийского партнерства по антарктической программе.

В 2023 году в состоянии морского льда произошла резкая перемена: покров вокруг континента разрушался в течение шести месяцев подряд, зимой его площадь сократилась на 1,6 миллиона квадратных метров по сравнению со средним многолетним показателем. Ученые предполагают, что аналогичная ситуация повторится и в 2024 году, поскольку 7 сентября объем льда оказался даже меньше, чем в тот же день 2023 года.

«Речь идет о невероятных экстремальных событиях. Прошлый год был возмутительным, теперь ситуация повторяется», — прокомментировал исследователь морского льда в Университете Тасмании, доктор Уилл Хоббс.

Ранее ученые Университета Калифорнии в Сан-Диего пришли к выводу, что таяние полярных льдов на Земле может повлиять на смену скорости вращения планеты и привести к изменению мирового времяисчисления. Уже в 2029 году человечеству впервые придется сократить, а не увеличить продолжительность суток, уверены специалисты.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

      ВСУ начали использовать в зоне СВО дроны с термитом

      Лед Антарктиды оказался на грани рекордного таяния

      Страны ЕС допросят главу МВФ по поводу возобновления взаимодействия с Россией

      В МИД России прокомментировали данные ФСБ о деятельности британских дипломатов

      Россиян предупредили о дверных мошенниках

      Смертельно больной мужчина с искусственным пенисом столкнулся с безразличием жены к сексу

      В США заявили о сокращении возможностей Вашингтона по поддержке Украины

      Стало известно о взрывах в районе складов ВСУ в Одессе

      ФСБ сообщила о координации директоратом МИД Британии нанесения поражения России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше