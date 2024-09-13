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11:12, 13 сентября 2024Путешествия

Летевший из Армении в Россию самолет объявил сигнал срочности в небе

Летевший из Еревана в Тюмень самолет сел в Челябинске из-за больного пассажира

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Армении в Россию, объявил сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Еревана в Тюмень Boeing 737-800 в четверг, 12 сентября. Экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром. В результате лайнер вынужденно сел в аэропорту Челябинска. Посадка прошла благополучно. О нынешнем состоянии больного не сообщается.

Ранее летевший из Тюмени в Махачкалу самолет российской авиакомпании Red Wings резко сменил курс и сел в другом месте. Пилоты доложили о низком давлении во второй гидросистеме.

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      Фариза Бацазова
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