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14:32, 12 сентября 2024Путешествия

Летевший в Махачкалу самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Махачкалу самолет сел в Екатеринбурге из-за проблем с гидросистемой

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Летевший в Махачкалу самолет российской авиакомпании Red Wings резко сменил курс и сел в другом месте из-за проблем с гидросистемой. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Тюмени 11 сентября. Экипаж доложил о низком давлении во второй гидросистеме.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Сигналы срочности и бедствия пилоты не объявляли.

Ранее пилот объявил сигнал бедствия из-за открытого огня по самолету в Мурманской области. После отмены плана «Ковер» в Апатитском муниципальном округе из аэропорта российского региона в Архангельск вылетели два частных борта.

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