Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:38, 12 сентября 2024Путешествия

Пилот объявил сигнал бедствия из-за открытого огня по самолету в российском регионе

Частный самолет обстреляли из стрелкового оружия в Мурманской области

Фото: Bidgee / Wikipedia

Пилот объявил сигнал бедствия из-за открытого огня по самолету в Мурманской области. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, после отмены плана «Ковер» в Апатитском муниципальном округе из аэропорта российского региона в Архангельск вылетели два частных борта — легкоспортивный ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5.

Материалы по теме:
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под Москвой Столкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под МосквойСтолкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
15 августа 2019
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021

«Однако через пять минут пилот первого самолета сообщил диспетчерам о том, что что-то случилось у второго борта и подал сигнал MAYDAY», — говорится в сообщении. Экипаж Bristell NG5 уведомил, что воздушное судно обстреляли из стрелкового оружия.

Отмечается, что пилоты обоих бортов запросили изменение плана полета. Первый летчик решил совершить посадку на аэродроме Апатиты, а второй — вернуться на место вылета.

«Через 15 минут они совершили благополучную посадку, — пишет источник. — Никто не пострадал. После посадки командир Bristell доложил о повреждении крыла и фары».

Ранее стало известно, что аэропорты Мурманска и Апатитов временно приостановили работу в целях безопасности. Ограничения в российских авиагаванях были введены в четверг, 12 сентября, в 9:35 утра.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Американский миллиардер прокомментировал решение США по ракетам ATACMS

      В российском регионе сообщили о падении беспилотников

      Начался суд над украинцем за покушение на писателя Прилепина

      Лавров усомнился в версии о подрывов «Северных потоков» дайверами-любителями на лодочке

      Лавров заявил о вербовке Украиной террористов в Сирии

      МВД запросило у военкоматов данные о мигрантах с гражданством России

      В России назвали условие участия в мирной конференции с Украиной

      Пилот объявил сигнал бедствия из-за открытого огня по самолету в российском регионе

      Звезда «Универа» прокомментировал суд с Инстасамкой

      Подсчитаны сбережения российского бизнеса на депозитах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше