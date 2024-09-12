Пилот объявил сигнал бедствия из-за открытого огня по самолету в российском регионе

Частный самолет обстреляли из стрелкового оружия в Мурманской области

Пилот объявил сигнал бедствия из-за открытого огня по самолету в Мурманской области. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, после отмены плана «Ковер» в Апатитском муниципальном округе из аэропорта российского региона в Архангельск вылетели два частных борта — легкоспортивный ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5.

«Однако через пять минут пилот первого самолета сообщил диспетчерам о том, что что-то случилось у второго борта и подал сигнал MAYDAY», — говорится в сообщении. Экипаж Bristell NG5 уведомил, что воздушное судно обстреляли из стрелкового оружия.

Отмечается, что пилоты обоих бортов запросили изменение плана полета. Первый летчик решил совершить посадку на аэродроме Апатиты, а второй — вернуться на место вылета.

«Через 15 минут они совершили благополучную посадку, — пишет источник. — Никто не пострадал. После посадки командир Bristell доложил о повреждении крыла и фары».

Ранее стало известно, что аэропорты Мурманска и Апатитов временно приостановили работу в целях безопасности. Ограничения в российских авиагаванях были введены в четверг, 12 сентября, в 9:35 утра.

