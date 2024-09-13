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20:41, 13 сентября 2024Силовые структуры

Мигрант изнасиловал девочку в российском городе и попался спустя два месяца

В Екатеринбурге задержали мигранта за изнасилование девочки 2 месяца назад

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Сотрудники правоохранительных органов задержали мигранта, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал девочку в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, все произошло в июле. Мужчина надругался над ребенком на улице Технической. Его смогли поймать только спустя два месяца.

Уточняется, что иностранец приехал в Свердловскую область на заработки около года назад. Сейчас силовики проверяют, были ли другие потерпевшие от его действий.

Ранее в Москве суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 25-летнего гражданина Таджикистана за насилие сексуального характера над 11-летней местной жительницей. Его признали виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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