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01:16, 13 сентября 2024Силовые структуры

Названа полученная главой крупнейшего в России военного кладбища взятка

«Коммерсант»: в качестве взятки Филиппову дали Volkswagen за 2 миллиона рублей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Руководитель ФГБУ «Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества"» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов получил в качестве взятки Volkswagen Touareg стоимостью 2 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на информацию следствия.

Как отметил источник, предположительно взятку Филиппову передал генеральный директор НПП РДТ Олег Суворов. За эти деньги предполагалось заключить контракт на работы в интересах главного военного кладбища страны.

«Предприниматель Суворов передал господину Филиппову Volkswagen Touareg стоимостью 2 миллиона рублей за подписание с НПП очередного контракта», — назвал он размер взятки.

Басманный суд Москвы арестовал Филиппова по статье о получении взятки. Ему вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере», по которой грозит срок от 8 до 15 лет.

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      Марина Совина
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