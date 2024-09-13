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12:14, 13 сентября 2024Россия

Минобороны отчиталось о ходе контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны России заявило об отражении контратаки ВСУ в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности о ходе боев журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, контратака проводилась в направлении Обуховки. Еще две попытки атак в направлении населенных пунктов Камышевка и Борки также были сорваны Вооруженными силами (ВС) России.

В результате боевых действий противник потерял до 20 человек, две бронированные боевые машины и автомобиль. Одного солдата ВСУ взяли в плен, добавили в Минобороны.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

13 сентября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военнослужащие фиксировали в Курской области бойцов подразделений «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) и «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в России).

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      Никита Абрамов
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