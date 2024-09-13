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09:37, 13 сентября 2024Россия

Алаудинов рассказал о замеченных в Курской области бойцах «Азова»

Командир «Ахмата» Алаудинов: в Курской области фиксировали бойцов «Азова»
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военнослужащие фиксировали в Курской области бойцов подразделений «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) и «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Алаудинова, Вооруженные силы России уже уничтожили некоторых из участвовавших во вторжении в регион бойцов упомянутых подразделений. «Часть — тех, часть — тех мы фиксировали. Часть из них уже уничтожены, есть пленные из этих подразделений тоже», — рассказал офицер.

Кроме того, по словам командира «Ахмата», среди замеченных в Курской области были 61-я, 80-я, 82-я, 92-я и 95-я бригады Вооруженных сил Украины.

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Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа, с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

Российский политолог Сергей Марков заявил, что продолжающееся контрнаступление России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди. По оценке Маркова, российские военные действуют пока не очень энергично, и главные бои состоятся в будущем.

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