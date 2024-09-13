Минобороны России отчиталось о поражении пункта дислокации с бойцами ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении пункта дислокации с 10 бойцами ВСУ

В Минобороны России заявили о поражении пункта временной дислокации противника, на котором находилось 10 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

По словам командира с позывным Третий расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Пион» группировки войск «Запад» поразил пункт дислокации ВСУ. «Работали фугасом первым зарядом пороха. Стреляли на дистанцию примерно 20-25 километров», — заявил он.

Разведка цели и наведение орудия проводились с использованием дронов, с помощью которых зафиксировали уничтожение противника.

Ранее председатель Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российская армия нанесла ракетный удар по гостинице «Заря» в Николаевке к востоку от Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР), в которой находились несколько десятков наемников и военнослужащих ВСУ.