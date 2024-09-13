Минобороны рассказало подробности о групповых ударах в зоне СВО

Минобороны России: за неделю ВС России нанесли 39 групповых ударов в зоне СВО

За неделю Вооруженные силы (ВС) России нанесли 39 групповых ударов по украинским объектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что атаки проводились при помощи высокоточного оружия и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате ударов были поражены цеха по изготовления порохов и производству компонентов для ракет, а также объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

Помимо того, под удары попали места сборки и хранения БПЛА, склады с боеприпасами, арсеналы, ремонтные базы и пункты временной дислокации подразделений украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что ВС России поразили цеха по производству новых украинских дронов «Паляница». По данным оборонного ведомства, российские войска также ударили по производству компонентов украинских ракет «Гром-2».