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09:34, 13 сентября 2024Из жизни

Модель Playboy разорилась и пошла работать в такси

Фото: @‌nannettehammondloschiavo

Бывшая модель журнала Playboy лишилась денег после развода с состоятельным мужем и была вынуждена пойти работать в такси. Об этом пишет Daily Star.

50-летняя Нанетт Хаммонд Лоскьяво из США много лет была замужем за состоятельным человеком и стала матерью шести детей. Когда брак распался, она осталась без денег и потеряла опеку над одним из сыновей. «Я была домохозяйкой 17 лет и полностью зависела от бывшего мужа в финансовом плане. Жизнь была настоящей сказкой. Я жила в особняке. У меня было еще два дома — в Майами и Новом Орлеане», — рассказала Лоскьяво.

Она также заявила, что в прошлом владела множеством роскошных авто, никогда не считала деньги во время походов по магазинам и тратила огромные суммы на пластические операции.

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После расставания с супругом Лоскьяво осталась ни с чем. «Я ходила на работу и в снег, и в дождь, а теперь работаю в Uber на арендованной машине, чтобы хоть как-то свести концы с концами. У моего мужа есть деньги и власть, он очень влиятельный человек, а у меня нет ничего», — посетовала модель.

Несмотря на это, она не намерена сдаваться и уже третий год пытается вернуть себе опеку над сыном. Лоскьяво рассказывает о своей жизни в социальных сетях, где обрела популярность и получила от поклонников прозвище «Самая сексуальная таксистка в мире». «Мне нужно вернуть контроль над жизнью. Сейчас я в отстойной ситуации, но все изменится к лучшему», — считает она.

Ранее сообщалось, что 45-летняя бывшая эротическая модель из Великобритании Венера Твигг стала уборщицей после завершения гламурной карьеры и обрела счастье. К 35 годам она проиграла конкуренцию более молодым соперницам и решила найти новое призвание.

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      Никита Савин
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