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18:13, 13 сентября 2024Россия

Москва первой запустит уникальную программу по поддержке рождаемости

В Москве запустят уникальную программу в сфере репродуктивного здоровья

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Москва первой в России запустит уникальную программу по поддержке рождаемости, в рамках которой жительницы столицы с постоянной регистрацией могут бесплатно заморозить яйцеклетки и провести процедуру искусственного оплодотворения. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, Москва — это большой и современный город, где много активных и образованных женщин живут полноценной профессиональной жизнью. Сейчас средний возраст жительницы столицы на момент рождения первенца приближается к 29 годам. Ракова добавила, что медицина в столице обладает всеми возможностями, чтобы обеспечить ведение беременности и роды практически в любой ситуации, однако стоит учитывать некоторые моменты.

«Организм каждой женщины уникален, и важно знать и понимать конкретно свои возможности. Для этого мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет нигде в мире. В нем смогут принять участие все желающие москвички с 18 до 40 лет», — отметила она.

Ракова подчеркнула, что некоторые москвички уже могли увидеть в своих электронных картах направление на анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ), являющийся маркером овариального резерва. Данный анализ покажет, насколько высока фертильность и сколько яйцеклеток у нее есть. Известно, что их запас в женском организме ограничен и с возрастом уменьшается.

При сниженных показателях АМГ москвичей пригласят в центр женского здоровья или женскую консультацию и предложат пройти процедуры, в том числе криоконсервацию яйцеклеток. Их сохраняют при сверхнизкой температуре в минус 196 градусов, чтобы женщина в будущем могла их использовать для зачатия. Эта процедура в том числе может помочь завести детей пациентками с онкологией. Также в рамках проекта можно будет бесплатно воспользоваться процедурами искусственного оплодотворения и переноса эмбриона. Перед этим некоторым жительницам столицы при показаниях предложат провести генетическую диагностику эмбрионов на предмет выявления аномалий.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России предписало женщинам рожать по-новому. Так, с 1 января 2025 года начнут действовать новые клинические рекомендации для кесарева сечения и естественных родов, одобренные ведомством.

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