На пунктах пропуска между Россией и Китаем возникли заторы перед повышением утильсбора

«Ъ»: на пунктах пропуска с Китаем возникли заторы перед повышением утильсбора

На пунктах пропуска между Россией и Китаем возникли заторы перед повышением утилизационного сбора на автомобили, запланированным на 1 октября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Отмечается, что дистрибуторы стремятся вывезти все виды техники, попадающие под возможное повышение утильсбора, в том числе легковые машины, грузовики и некоторые виды дорожно-строительной техники.

Заторы начали появляться с конца июля — начала августа. В настоящее время пропуск через границу задерживается примерно на неделю, рассказали собеседники издания.

Как пояснил глава отдела логистики Shuttle Logistic Владимир Гамазков, на сегодняшний день объем ввоза транспортных средств в Россию из Китая вырос на 50 процентов, а некоторых позиций — более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Он допустил рост поставок и дальнейшее сохранение заторов на пропускных пунктах.

Проект постановления о резком повышении утильсбора на 70-85 процентов был опубликован в июле. За повышение активно выступает «АвтоВАЗ», объясняя необходимость этой меры тем, что на российский рынок приходят новые китайские автопроизводители, которые конкурируют по цене с отечественными Lada. При этом в Минпромторге продолжают анализировать текущую динамику российского авторынка. В августе в ведомстве допускали отказ от роста ставок утильсбора.

