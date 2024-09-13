В отношении россиянки возбудили дело о дискредитации армии из-за публикаций в интернете

В отношении жительницы Тюмени возбудили дело о дискредитации армии за публикации

В Тюмени в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело о распространении в интернете заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, сведения, дискредитирующие армию, были опубликованы подозреваемой на ее странице в социальной сети. Публикации были выявлены сотрудниками регионального ФСБ. По уголовному делу выполняется сбор и закрепление доказательств.

10 сентября российскому инженеру конструкторского бюро (КБ) «Радуга» дали срок за изготовление антивоенных надписей на ключах.