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12:34, 13 сентября 2024Силовые структуры

В отношении россиянки возбудили дело о дискредитации армии из-за публикаций в интернете

В отношении жительницы Тюмени возбудили дело о дискредитации армии за публикации

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Тюмени в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело о распространении в интернете заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, сведения, дискредитирующие армию, были опубликованы подозреваемой на ее странице в социальной сети. Публикации были выявлены сотрудниками регионального ФСБ. По уголовному делу выполняется сбор и закрепление доказательств.

10 сентября российскому инженеру конструкторского бюро (КБ) «Радуга» дали срок за изготовление антивоенных надписей на ключах.

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      Владимир Седов
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