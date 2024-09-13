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13:08, 13 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назначили нового главу «Укрэнерго»

Гончаренко: новым главой Укрэнерго назначен Алексей Брехт

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине назначили нового главу Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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      Сергей Болиев
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