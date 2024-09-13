На Украине назначили нового главу «Укрэнерго»

Гончаренко: новым главой Укрэнерго назначен Алексей Брехт

На Украине назначили нового главу Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

