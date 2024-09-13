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20:04, 13 сентября 2024Мир

На Западе испугались ответа Москвы на разрешение ВСУ ударов по России

Bloomberg: чиновники из ЕС и США испугались ответа РФ на разрешение ударов ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Чиновники из США и стран Европейского союза (ЕС) испугались ответа Москвы на возможное разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам неназванных европейских и американских чиновников, ответ России на обсуждения использования Киевом переданных Западом дальнобойных ракет для ударов вглубь территории РФ может принять форму «усиления диверсий, кибератак и других гибридных атак».

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания могут снять ограничения с ударов ВСУ вглубь территории России и объявить об этом в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

12 сентября Путин заявил, что удары вглубь России западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что возможное решение Североатлантического альянса поменяет «всю природу конфликта» и Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз.

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      Виктория Кондратьева
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