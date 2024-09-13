На Западе испугались уничтожения американского оружия на Украине по одной причине

Экс-советник Пентагона: Россия уничтожила оружие США, необходимое для войны

Россия уничтожила оружие США на Украине, которое было необходимо Вашингтону для возможной большой войны с ней. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Джим Уебб в эфире YouTube-канала The Duran.

«Если посмотреть на то количество техники, которую США отправили на Украину, — все эти вооружения были разработаны для большой войны с Россией. И что сделал Вашингтон? Мы сами передали Киеву наше лучшее оружие и позволили русским по частям уничтожить его», — отметил эксперт.

По словам Уэбба, Российская армия смогла получить доступ к американской технике и изучить тактику возможного прямого конфликта с ней. Экс-советник добавил, что «все потенциальные технологические преимущества США теперь утрачены».

Ранее американский генерал Джеймс Рейни заявил, что США необходимо срочно начать модернизацию своих бронетанковых подразделений из-за неудач Вооруженных сил Украины на поле боя.