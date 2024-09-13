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10:55, 13 сентября 2024Мир

В США признались в устаревании своей техники из-за неудач ВСУ

Генерал Рейнер: США необходимо срочно модернизировать танки из-за неудач ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

США необходимо срочно начать модернизацию своих бронетанковых подразделений из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом заявил американский генерал Джеймс Рейни, передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«ВСУ стали использовать десятки передовых западных танков на поле боя лишь в редких случаях (...) Например, 47-я механизированная бригада надеялась на то, что, получив американские танки Abrams, она сможет добиться прорыва. Но на деле танки простаивают в поле на огромном расстоянии от фронта, так как велик риск их потери из-за ударов Российской армии», — отмечает издание.

По словам Рейни, «подобные неудачи ВСУ на поле боя» говорят о необходимости срочной модернизации американских бронетанковых подразделений, так как «США нужно сохранять боеспособность своей техники».

20 августа издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что за прошедшие полгода ВСУ уже потеряли примерно 20 из 31 американского танка M1A1 Abrams, поставленного из США. Отмечалось, что украинские экипажи отмечали большое количество технических проблем, связанных с их эксплуатацией, включая их уязвимость к атакам российских беспилотников.

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      Дарья Устьянцева
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