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13:21, 23 августа 2024Мир

В США посчитали потери танков Abrams в ВСУ

MWM: ВСУ потеряли 20 танков M1A1 Abrams из 31 поставленного США

Фото: Kevin Fogarty / Reuters

За прошедшие полгода Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли примерно 20 американских танков M1A1 Abrams из 31 поставленного из США. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

«С учетом недавно уничтоженной боевой машины общее число потерянных танков M1A1 Abrams на Украине составляет примерно 20 из 31 поставленного, причем все потери произошли за последние полгода [специальной военной операции]», — говорится в публикации.

Обозреватели также напомнили, что украинские экипажи отмечали большое количество технических проблем, связанных с их эксплуатацией, включая уязвимость электронных компонентов к конденсации и их уязвимость к атакам российских беспилотников.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что поставляемое Киеву американское оружие неэффективно в конфликте на Украине и неспособно развернуть ситуацию в пользу ВСУ. Он также добавил, что особую проблематичность показали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и танки Abrams. По словам аналитика, данные системы вооружений оказались переоцененными.

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      Виктория Кондратьева
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