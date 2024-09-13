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02:37, 13 сентября 2024Мир

На Западе объяснили стремление США разрешить удары вглубь России

Политолог Доктороу: США хотят разрешить удары вглубь России из-за успехов на СВО

Фото: Unsplash

Американский политолог Гилберт Доктороу предположил, почему США хотят разрешить удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Доктороу объяснил стремление США разрешить удары вглубь России и связал его с успехами страны в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

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«Первоначальная позиция Штатов и причина ее изменения связаны с успехами русских на линии фронта в Донбассе в течение последних нескольких недель», — уточнил он.

Ранее The Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден может разрешить Украине бить вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского.

Журналисты отметили, что Вашингтон не позволит Киеву использовать баллистические ракеты ATACMS своего производства, поскольку американские власти «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».

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      Марина Совина
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