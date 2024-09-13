Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:01, 13 сентября 2024Мир

На Западе призвали молиться после слов Путина о НАТО и ударам вглубь России

Боуз: после слов Путина о НАТО мяч теперь на стороне альянса
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз призвал молиться после слов президента России Владимира Путина о том, что снятие запрета на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь РФ сделает НАТО прямым участником конфликта. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По мнению Боуза, красная линия «ясна как день» и «мяч» теперь на стороне альянса. «Давайте молиться, чтобы они знали, что делают», — говорится в его публикации.

Ранее Путин предупредил Запад о последствиях разрешения Украине бить вглубь России. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта» и будет означать участие НАТО в боевых действиях. Путин пояснил, что украинские военные не смогут наносить удары без помощи разведданных со спутников блока.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Плохое чувство». Маск ответил на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

      На Западе призвали молиться после слов Путина о НАТО и ударам вглубь России

      Основатель Pink Floyd заявил о необъективности западных СМИ

      Врач перечислил вызывающие перелом пениса сексуальные позы

      На пунктах пропуска между Россией и Китаем возникли заторы перед повышением утильсбора

      В деле о нападении ВСУ на Курскую область потерпевшими признали тысячи мирных граждан

      Илона Маска обвинили в склонности к нацизму

      Директора авиакомпании уволили после крушения Ми-8 на Камчатке

      Во Франции подняли вопрос о возможности Telegram рассекретить данные пользователей

      В США рассказали о большом значении миссии Polaris Dawn

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше