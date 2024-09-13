На Западе призвали молиться после слов Путина о НАТО и ударам вглубь России

Боуз: после слов Путина о НАТО мяч теперь на стороне альянса

Ирландский журналист Чей Боуз призвал молиться после слов президента России Владимира Путина о том, что снятие запрета на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь РФ сделает НАТО прямым участником конфликта. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По мнению Боуза, красная линия «ясна как день» и «мяч» теперь на стороне альянса. «Давайте молиться, чтобы они знали, что делают», — говорится в его публикации.

Ранее Путин предупредил Запад о последствиях разрешения Украине бить вглубь России. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта» и будет означать участие НАТО в боевых действиях. Путин пояснил, что украинские военные не смогут наносить удары без помощи разведданных со спутников блока.