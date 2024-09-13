Журналист Моррис: США нравится идея уничтожения Европы в войне с Россией

Американский журналист Клейтон Моррис заявил о желании США уничтожить Европу в случае войны с Россией. Об этом он высказался в эфире шоу Redacted, комментируя возможную отмену ограничений на удары Украины западным оружием по РФ.

По его словам, Вашингтон не против вступить в вооруженный конфликт с ядерной державой, поскольку в таком случае в первую очередь была бы уничтожена Европа. «Америке нравится эта идея, точно так же, как и подрыв газопровода "Северный поток"», — утверждает журналист.

Он полагает, что США стремятся к экономическому ослаблению Евросоюза (ЕС) и укреплению позиций доллара, что, по мнению Клейтона, является поводом для беспокойства.