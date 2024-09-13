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15:37, 13 сентября 2024Экономика

Набиуллина объяснила замедление российской экономики

Глава ЦБ Набиуллина: замедление ВВП РФ связано с ограничением проммощностей
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Данные по ВВП России за второй квартал 2024 года и оперативные индикаторы за июль свидетельствуют о замедлении темпов роста национальной экономики. Подобная динамика во многом связана с ограничениями на стороне предложения, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Трансляция ведется на сайте ЦБ.

Руководитель регулятора, в частности, уточнила, что в настоящее время темпы роста предложения продолжают значительно отставать от динамики внутреннего спроса. На подобный расклад оказывает влияние не только усиление санкционного давления со стороны западных стран, но также ограничение производственных мощностей и напряженная ситуация на рынке труда, где по-прежнему прослеживается недостаток рабочей силы, резюмировала Набиуллина.

В то же время потребительская активность населения продолжает оставаться на высоком уровне. Последнее обусловлено в том числе ростом доходов населения, уточнили ранее в ЦБ. На фоне значительного дисбаланса спроса и предложения совет директоров считает преждевременным переход к ослаблению нынешней ДКП. Существенное инфляционное давление пока не позволяет сделать это, пояснили в регуляторе.

С учетом вышеперечисленных факторов руководство ЦБ подняло ключевую ставку с 18 до 19 процентов годовых. Согласно прогнозу регулятора, по итогам 2024 года инфляция в стране, вероятно, окажется выше июльского прогнозного диапазона в 6,5-7 процентов. Устойчивого же замедления темпов роста потребительских цен, как считают в регуляторе, можно будет добиться не раньше 2025 года.

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      Анатолий Акулов
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