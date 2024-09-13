Начальника тыла российского института МВД задержали за взятку

В Красноярском крае начальника тыла института МВД задержали за взятку

В Красноярском крае задержали начальника тыла института МВД подозреваемого в получении взятки. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе задержанный получил от предпринимателя взятку в 512 тысяч рублей. Деньги предназначались за победу в конкурсном отборе на заключение контрактов на поставку горячего питания для института. Сумма взятки составила 10 процентов так называемого отката от стоимости контракта.

11 сентября после того, как предприниматель передала оставшуюся часть взятки в 359 тысяч рублей, начальника тыла задержали. Предприниматель и сотрудник ведомственной образовательной организации задержаны, по месту их жительства и работы проведены обыски. У начальника тыла института изъято два миллиона рублей наличными.

Ранее сообщалось, что руководитель ФГБУ «Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества"» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов получил в качестве взятки Volkswagen Touareg стоимостью 2 миллиона рублей.