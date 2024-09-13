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03:21, 13 сентября 2024Россия

Следователи зафиксировали случаи терроризма в отношении жителей Курской области

Следователи фиксируют преступления ВСУ в отношении жителей Курской области

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представитель военных следственных органов СК России Дмитрий Горяченков рассказал о зафиксированных случаях убийства, случаи терроризма и уничтожения имущества мирных жителей Курской области, совершаемых бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

«Военными следователями фиксируются преступления воинских формирований Украины в отношении мирного населения Курской области», — заявил он, уточнив, что речь идет об убийствах, покушениях на убийство, терроризме, уничтожении имущества, незаконном пересечении российской границы и ряде других нарушений.

Ранее представитель российской делегации на проходящей в Женеве 57-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) Андрей Башилов рассказал, что Западные страны игнорируют бесчинства наемников ВСУ в Курской области.

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      Марина Совина
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