Башилов: Запад игнорирует бесчинства наемников в Курской области

Западные страны игнорируют бесчинства наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил представитель российской делегации на проходящей в Женеве 57-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) Андрей Башилов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что использование наемников для ведения боевых действий в вооруженных конфликтах ведет к эскалации. По словам Башилова, западные наемники не скрывают своих варварских действий, совершаемых в Курской области, выкладывая фото- и видеоматериалы своих бесчинств.

«Все это происходит при попустительстве, а порой и открытом соучастии западных стран, так рьяно позиционирующих себя в качестве бескомпромиссных борцов и радетелей за права человека», — отметил член российской делегации.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что атака армии России изолировала значительное количество войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.