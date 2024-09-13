НАТО призвали прислушаться к заявлению Путина

Постпред РФ в Вене Ульянов призвал НАТО не игнорировать слова Путина по Украине

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Ульянов процитировал слова Путина о том, что Россия может «принимать соответствующие решения», если НАТО будет использовать оружие большей дальности против Москвы с Украины. Он также рекомендовал альянсу прислушаться к заявлению российского президента.

«Очень серьезное предупреждение... Деликатное, но строгое предупреждение, которое не рекомендуется игнорировать», — призвал дипломат.

Ранее Путин предупредил Запад о последствиях разрешения Украине бить вглубь России. «Если Запад разрешит Киеву наносить удары своим оружием, то это будет говорить о непосредственном и прямом участии НАТО, США, европейских стран в боевых действиях», — отметил российский лидер.

