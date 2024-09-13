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21:25, 13 сентября 2024Из жизни

Наводнение принесло на улицы опасных крокодилов и змей из зоопарка

В Нигерии опасные рептилии оказались в поселениях из-за наводнения в зоопарке

Фото: Musa Ajit Borno / AP

В зоопарке на северо-востоке Нигерии произошло наводнение. Об этом пишет Associated Press.

10 сентября в штате Борно из-за обильных ливней обрушилась плотина. Это вызвало одно из самых сильных наводнений в штате за последние 30 лет. В результате стихийного бедствия лишь 20 процентам обитателей местного зоопарка удалось выжить, и многие из них оказались на затопленных улицах.

Руководство зоопарка предупредило жителей близлежащих поселений, что поднявшаяся вода принесла опасных рептилий, в том числе крокодилов и змей. Власти призвали население эвакуироваться. Из-за наводнения прекратили работу больницы и почтовые отделения столицы Борно.

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Как подчеркивает Associated Press, обрушение плотины усугубило гуманитарный кризис в Борно, связанный с деятельностью исламистской группировкой «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация). С ней в штате борются уже 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Индии огромные крокодилы захватили город Вадодара в штате Гуджарат из-за разлива реки Вишвамитри. Подчеркивается, что они не охотятся на людей, так как предпочитают питаться рыбой и тушами животных, попавшими в воду.

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      Юлия Юткина
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