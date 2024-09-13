Названы эффективные способы очистить унитаз

«БелНовости»: очистить унитаз можно с помощью соли

Эффективно очистить унитаз можно не только бытовой химией, но и с помощью подручных средств. Эффективные способы назвали эксперты портала «БелНовости».

Для удаления загрязнений на поверхность унитаза можно насыпать пять столовых ложек соли и оставить на несколько часов. Затем сантехнику необходимо почистить ершиком и промыть водой.

Также можно использовать лимонную кислоту. Для этого потребуется убрать воду из колена унитаза и влить раствор из двух чайных ложек кислоты и 200 миллилитров горячей воды. Через полчаса поверхность нужно очистить и слить грязную воду.

Третий способ — средство из уксуса и соды. Потребуется залить унитаз стаканом уксуса, а затем посыпать пищевой содой. К чистке можно приступать сразу, а остатки смыть водой.

Ранее россиян предупредили об опасности сливания супа в унитаз. По словам старшего преподавателя кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Марии Золотаревой, еда может повредить сантехнику.