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13:25, 13 сентября 2024Экономика

Названы города с самой быстрой окупаемостью покупки комнат

Мир квартир: покупать жилье под аренду выгоднее всего в Нижнем Тагиле

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Среди крупнейших российских городов выгоднее всего покупать для сдачи в аренду комнаты в Нижнем Тагиле, поскольку эта недвижимость в среднем принесет 20 процентов годовых и окупится за пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Мира квартир».

Средняя стоимость жилья составляет 1,3 миллиона рублей, доходность — почти 10 процентов годовых, а окупаемость — немного более десяти лет. Кроме Нижнего Тагила, высокие показатели доходности продемонстрировали комнаты в Череповце (18 процентов и 5,5 года), Магнитогорске (17 процентов и 5,8 года), Брянске (16 процентов и 6,2 года), Рязани (15 процентов и 6,7 года), Вологде (15 процентов и 6,8 года).

Наименьшая доходность оказалась в Симферополе (5 процентов и 18,7 года), Владивостоке (почти 6 процентов и 17,5 года), Севастополе (почти 7 процентов и 14,8 года), Москве (около 7 процентов и 14,6 года), Чите (7 процентов и 13,6 года), Сочи (8 процентов и 13,1 года), Санкт -Петербурге (8 процентов и 13,1 года).

В августе аренда жилья в России резко подорожала — за месяц цены на съемное жилье увеличились больше, чем за весь второй квартал 2024 года. Для однокомнатных квартир ставки выросли в среднем по стране на 9,2 процента (до 25,7 тысячи рублей в месяц), для двухкомнатных — на 8,4 процента (до 32,2 тысячи рублей), а для трехкомнатных — на 6,7 процента (до 38,8 тысячи рублей).

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      Мария Черкасова
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