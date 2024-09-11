В России резко подорожала аренда жилья

Аренда жилья в России подорожала за месяц больше, чем за весь второй квартал

В августе аренда жилья в России резко подорожала — за месяц цены на съемное жилье увеличились больше, чем за весь второй квартал 2024 года. Такие данные приводят аналитики федерального портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Так, арендные ставки для однокомнатных квартир выросли в среднем по стране на 9,2 процента (до 25,7 тысячи рублей в месяц), для двухкомнатных — на 8,4 процента (до 32,2 тысячи рублей), а для трехкомнатных — на 6,7 процента (до 38,8 тысячи рублей).

Генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко пояснил, что рост цен на рынке аренды случился на фоне отмены льготной ипотеки — покупка собственного жилья стала недоступной для многих россиян,

и они решили арендовать квартиры.

«Спрос вырос, а предложение сократилось: однокомнатных квартир на рынке стало меньше на 26 процентов, двухкомнатных — на 18 процентов, трехкомнатных — на 8 процентов. Мы ожидаем продолжения и усиления данной тенденции», — добавил Луценко.

Сильнее всего съемные квартиры подорожали в Тольятти. Арендные ставки на «однушки» выросли на 15,4 процента (до 21 тысячи рублей в месяц), на «двушки» — на 24,8 процента (до 27,7 тысячи рублей), а на «трешки» — на 24,1 процента (до 33,9 тысячи рублей). Среди лидеров по росту цен также оказались Владикавказ и Ижевск, отметили аналитики.

В Москве однокомнатные квартиры подорожали за месяц на 6,6 процента (до 52,4 тысячи рублей в месяц), двухкомнатные — на 7,2 процента (до 64,9 тысячи рублей в месяц), а трехкомнатные — на 3,8 процента (до 74,9 тысячи рублей в месяц).