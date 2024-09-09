Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:50, 9 сентября 2024Экономика

В Москве резко подорожала аренда одного вида жилья

Аренда однокомнатных квартир в Москве подорожала на 38,2 %

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С весны текущего года аренда однокомнатных квартир в Москве резко подорожала. Цены выросли на 38,2 процента, говорится в исследовании «Агентства инвестиций в недвижимости Москвы», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В сентябре средняя арендная ставка за «однушку» в столице достигла 69,5 тысячи рублей против 50,3 тысячи в марте. Сильнее всего съемное однокомнатное жилье подорожало в СЗАО — рост составил 45,5 процента, до 80 тысяч рублей в месяц. Наименее заметно цены увеличились в ТАО, где сейчас можно снять жилье указанного формата за 35 тысяч рублей.

Отмечается, что количество доступных для аренды «однушек» в Москве сокращается. С марта число таких объектов на рынке снизилось на 27,5 процента, до 2,5 тысячи лотов.

Ранее эксперты рынка недвижимости предупредили, что аренда квартир в Москве может дополнительно подорожать на 10 процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Российский посол назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

      Доктор Мясников назвал неочевидный признак опасных заболеваний

      МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Ирана

      Нетаньяху рассказал о слышащимся ему крике семей заложников ХАМАС

      Известная модель появилась на публике со скотчем на груди вместо бюстгальтера

      Памятник Екатерине II открыли в российском монастыре

      Юноша неожиданно встретил биологического отца в армии

      В Москве резко подорожала аренда одного вида жилья

      Мирный житель получил ранения при обстреле российского региона из РСЗО

      Дело возбудили в отношении расправившегося над дочерью россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше