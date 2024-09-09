В Москве резко подорожала аренда одного вида жилья

Аренда однокомнатных квартир в Москве подорожала на 38,2 %

С весны текущего года аренда однокомнатных квартир в Москве резко подорожала. Цены выросли на 38,2 процента, говорится в исследовании «Агентства инвестиций в недвижимости Москвы», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В сентябре средняя арендная ставка за «однушку» в столице достигла 69,5 тысячи рублей против 50,3 тысячи в марте. Сильнее всего съемное однокомнатное жилье подорожало в СЗАО — рост составил 45,5 процента, до 80 тысяч рублей в месяц. Наименее заметно цены увеличились в ТАО, где сейчас можно снять жилье указанного формата за 35 тысяч рублей.

Отмечается, что количество доступных для аренды «однушек» в Москве сокращается. С марта число таких объектов на рынке снизилось на 27,5 процента, до 2,5 тысячи лотов.

Ранее эксперты рынка недвижимости предупредили, что аренда квартир в Москве может дополнительно подорожать на 10 процентов.