Предсказано будущее цен на аренду квартир в Москве

Аренде квартир в Москве предрекли дополнительное подорожание на 10 процентов

Квартиры для аренды в Москве, которые уже подорожали за год почти в 1,5 раза, могут дополнительно вырасти в цене на 10 процентов. Будущее рынка съемного жилья в столице предсказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Причиной такой динамики станут повышенный спрос, нехватка предложения и ставшая недоступной ипотека. Многие люди оказались вынуждены жить в съемном жилье и копить на выросший первоначальный взнос по кредитам.

По данным замдиректора управления аренды квартир агентства «Инком-Недвижимость» Оксаны Поляковой, в сентябре арендовать студию в Москве можно за 55 тысяч рублей в месяц, однокомнатную квартиру — за 65 тысяч рублей, двухкомнатную — за 85 тысяч рублей, а трехкомнатную — за 120 тысяч рублей в месяц. При этом с июля по август ставки выросли на 5 процентов.

При этом предложение съемных студий в столице за месяц, по словам экспертов, снизилось на 19 процентов, «однушек» — на 22 процента, «двушек» — на 18 процентов, а «трешек» — на 6 процентов. По прогнозам Поляковой, на этом фоне арендные ставки вырастут на 5-10 процентов до конца октября. При этом не стоит ждать лояльности от владельцев жилья — они будут чаще отказывать квартирантам с детьми и животными.

Ранее эксперты допустили, что цены на аренду жилья в России продолжат расти на фоне дорогой ипотеки. По словам специалистов, ставки по кредитам и ежемесячная плата за съемную квартиру должны уравновеситься.