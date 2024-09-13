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19:43, 13 сентября 2024Ценности

Нетипичный наряд жены Канье Уэста в аэропорту Токио вызвал ажиотаж в сети

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори попала в объектив папарацци в нетипичном наряде и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Избранницу музыканта запечатлели в аэропорту Токио, Япония. Так, она предстала перед камерами в кремовом лонгсливе и велосипедных шортах длиной чуть выше колена. Кроме того, на ней были бейсболка и открытые туфли.

Читатели портала удивились внешнему виду Цензори, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она прикрылась, потому что знает, что Япония не потерпит ее выходки», «В Японии гораздо более высокие стандарты, чем в других странах, о которых я не буду упоминать. Сомневаюсь, что ее эксгибиционизм был бы терпим», «Я никогда не видела ее такой одетой», «Она выглядит лучше, когда одета», «Приятно видеть ее хоть в какой-то одежде», — высказывались они.

В августе сообщалось, что друзья заподозрили в Цензори алкоголизме.

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      Мария Винар
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