Жену Канье Уэста заподозрили в алкоголизме

Друзья жены рэпера Канье Уэста заподозрили ее в алкоголизме. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

По его словам, близкие беспокоятся за Бьянку Цензори из-за последних новостей о пристрастии ее супруга к веселящему газу. Известно, что стоматолог Томас Коннелли поставлял Уэсту вещество, чтобы тот употреблял его в немедицинских целях. Как отмечает анонимный источник, эта проблема сильно повлияла на Цензори.

«Каждому, кто знает Бьянку, очевидно, что сейчас она попала в сложную ситуацию. Друзья опасаются, что она пьет, чтобы справиться с тем фактом, что она застряла в его темном мире и не видит выхода. Она никогда не была такой раньше. Это глубоко тревожит», — рассказал собеседник портала.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст установил жесткий контроль над женой. Выяснилось, что рэпер принимает все решения за супругу и критикует ее внешний вид.