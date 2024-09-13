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19:51, 13 сентября 2024Силовые структуры

Открывшего огонь по полицейским при задержании россиянина арестовали

В Дагестане суд арестовал мужчину после стрельбы по полицейским при задержании

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Дагестане суд арестовал 45-летнего мужчину, который открыл огонь по полицейским при задержании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и расправе. По версии следствия, 11 сентября в селе Верхнее Казанище мужчина на фоне ранее возникшего конфликта выстрелил из ружья в 24-летнего местного жителя и скрылся с места. Спасти молодого человека не удалось.

Причиной конфликта стало то, что потерпевший нелестно высказался о матери старшего коллеги.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого в одном из домов в селе, однако тот при попытке задержания несколько раз выстрелил в правоохранителей из ружья. Мужчину удалось обезвредить, сотрудники полиции не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейскую машину разбили секс-игрушкой.

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      Илона Палей
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