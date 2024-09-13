Открывшего огонь по полицейским при задержании россиянина арестовали

В Дагестане суд арестовал 45-летнего мужчину, который открыл огонь по полицейским при задержании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Мужчину подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и расправе. По версии следствия, 11 сентября в селе Верхнее Казанище мужчина на фоне ранее возникшего конфликта выстрелил из ружья в 24-летнего местного жителя и скрылся с места. Спасти молодого человека не удалось.
Причиной конфликта стало то, что потерпевший нелестно высказался о матери старшего коллеги.
Полицейские установили местонахождение подозреваемого в одном из домов в селе, однако тот при попытке задержания несколько раз выстрелил в правоохранителей из ружья. Мужчину удалось обезвредить, сотрудники полиции не пострадали.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейскую машину разбили секс-игрушкой.