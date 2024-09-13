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08:48, 13 сентября 2024Бывший СССР

Пашинян обсудил с Блинкеном мирный договор с Азербайджаном

Пашинян обсудил с Блинкеном переговорный процесс с Азербайджаном

Фото: Dmitry Astakhov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном мирный договор с Азербайджаном. Сообщение опубликовано на официальной странице правительства Армении в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Как сообщается, Пашинян провел телефонный разговор с Блинкеном вечером 12 сентября. Стороны обсудили ход переговорного процесса с Азербайджаном.

«Обсуждены вопросы, касающиеся армяно-азербайджанского мирного процесса и двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении. Дополнительных подробностей не сообщается.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о желании Еревана сотрудничать с Западом. По его словам, Белоруссии хотелось бы иметь добрые отношения с Арменией, а в их ухудшении вины Минска нет.

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      Алевтина Запольская
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