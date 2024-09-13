Пашинян обсудил с Блинкеном мирный договор с Азербайджаном

Пашинян обсудил с Блинкеном переговорный процесс с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном мирный договор с Азербайджаном. Сообщение опубликовано на официальной странице правительства Армении в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Как сообщается, Пашинян провел телефонный разговор с Блинкеном вечером 12 сентября. Стороны обсудили ход переговорного процесса с Азербайджаном.

«Обсуждены вопросы, касающиеся армяно-азербайджанского мирного процесса и двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении. Дополнительных подробностей не сообщается.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о желании Еревана сотрудничать с Западом. По его словам, Белоруссии хотелось бы иметь добрые отношения с Арменией, а в их ухудшении вины Минска нет.