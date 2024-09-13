Песков оценил вероятность разрыва дипотношений с Британией

Песков исключил разрыв отношений с Британией из-за разведдеятельности дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил вероятность разрыва дипломатических отношений с Великобританией из-за разведдеятельности сотрудников британского посольства. Об этом сообщает ТАСС.

«Об этом не ведется речи», — дал свою оценку ситуации представитель Кремля.

Ранее ФСБ России уличила шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в Москве в разведывательно-подрывной работе. Дипломаты лишены аккредитации. Российская спецслужба намерена добиваться их высылки из страны и досрочного прекращения командировок в Россию.

Телеканал «Россия 24» обнародовал имена и фотографии дипломатов: Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.