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12:57, 13 сентября 2024Мир

Песков оценил вероятность разрыва дипотношений с Британией

Песков исключил разрыв отношений с Британией из-за разведдеятельности дипломатов

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил вероятность разрыва дипломатических отношений с Великобританией из-за разведдеятельности сотрудников британского посольства. Об этом сообщает ТАСС.

«Об этом не ведется речи», — дал свою оценку ситуации представитель Кремля.

Ранее ФСБ России уличила шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в Москве в разведывательно-подрывной работе. Дипломаты лишены аккредитации. Российская спецслужба намерена добиваться их высылки из страны и досрочного прекращения командировок в Россию.

Телеканал «Россия 24» обнародовал имена и фотографии дипломатов: Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

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      Виктория Кондратьева
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