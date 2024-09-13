Песков переадресовал вопрос о возможном ударе по судну в Черном море

Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном ударе по судну в Черном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о информации про возможный удар по судну с зерном в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Честно говоря, мы не видели эти заявления. Здесь нужно обращаться к нашим военным, это, видимо, связано с ходом специальной военной операции. Поэтому я ничего не могу сказать по этой теме», — ответил он на вопрос.

Каких-либо других подробностей представитель Кремля не предоставил.

Накануне в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась информация о том, что Россия якобы атаковала корабль с зерном в акватории Черного моря. По его словам, сухогруз подвергся удару сразу после выхода из территориальных вод Украины.

Официального подтверждения этой информации от российских властей не было.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ направили 14 американских катеров Willard Sea Force с десантниками для захвата буровой платформы «Крым-2» в Черном море. В ходе боестолкновения российские военнослужащие потопили восемь судов, а также уничтожили до 80 солдат противника. В оборонном ведомстве добавили, что оставшиеся шесть катеров отступили.