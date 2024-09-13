Подсчитан процент новых брендов на российском рынке

NielsenIQ: количество новых брендов на российском рынке упало на 18 процентов

За первое полугодие 2024 года на российский рынок вышло больше 3,3 тысячи новых брендов продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG). Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование, проведенное экспертами NielsenIQ.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года количество новинок сократилось на 18 процентов. Однако из тех брендов, которые были предложены потребителю в 2023 году, 12 процентов не смогли удержаться на рынке. Более того, в 2024 году суммарный оборот новинок достиг 7,5 миллиарда рублей, что на 25 процентов превысило показатели прошлого года.

Директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова объяснила рост объема продаж новых брендов в условиях падения их числа усилением инфляции.

В свою очередь, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков предположил, что появление большого количества новых брендов в прошлые годы стало следствием ухода из России многих компаний. В 2022 году на рынок вышло почти 10 тысяч новых торговых марок. Впрочем в 2023 году эта тенденция начала ослабевать.

Как уточнили в NielsenIQ, больше всего новых брендов за семь месяцев этого года запустили производители пива. Кроме того, появилось много новых марок десертов, чипсов, шоколадок, йогуртов и мороженого.

Ранее сообщалось, что россияне стали на 10 процентов реже покупать новую одежду. Эксперты констатировали, что в стране стартовал тренд на «умную экономию». Потребители все чаще выбирают универсальную элементы гардероба, которые можно долго использовать.