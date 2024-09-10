Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:28, 10 сентября 2024Экономика

Россияне стали реже покупать одежду

На фоне роста цен летом 2024 года россияне стали на 10 % реже покупать одежду

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Летом 2024 года из-за растущих инфляционных ожиданий россияне стали на 10 процентов реже приобретать одежду. Об изменении покупательских привычек на фоне роста цен со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Как отметили в Focus Technologies, с июня по август число покупателей в магазинах одежды и обуви снизилось на 10 процентов.
По мнению руководителя направления исследований и консалтинга аналитической компании Михаила Васильева, такая тенденция связана с растущей конкуренцией: российские продавцы, а также фирмы из Турции и стран Азии в последние годы активно занимали торговые площади, арендованные покинувшими рынок западными брендами.

Несмотря на то, что средний чек в fashion-магазинах вырос на 17 процентов, а их оборот — на пять процентов в годовом выражении, покупать одежду стали чаще по необходимости, а не по желанию. По данным Fashion Consulting Group, в стране начался тренд на «умную экономию»: покупатели чаще сравнивают цены и выбирают универсальную одежду, которую можно долго использовать.

Материалы по теме:
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022

По словам гендиректора FSG Анны Лебсак-Клейманс, с падением посещаемости столкнулись многие ретейлеры, это произошло из-за конкуренции с онлайн-магазинами. Падение трафика обусловлено увеличившимися в этом сезоне тратами на еду и развлечения, добавил гендиректор Munz Group Кирилл Цеджинов. На покупки влияет также теплая погода — обычно граждане активно приобретают вещи при смене сезона, заявил президент Baon Илья Ярошенко. Как заявил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, сейчас на клиентов влияют растущие инфляционные ожидания. Поэтому вместо одежды и обуви они приобретают вещи длительного использования: мебель, технику и автомобили.

По словам советника российского посольства в КНР Максима Чернышева, к концу 2023 года доля Китая в структуре российского импорта одежды достигла рекордного показателя в 40 процентов. Местные производители одежды продолжают активно выходить на российский рынок, и во многих городах России открываются магазины ведущих марок Китая. Речь идет не только об одежде и обуви, но также о текстиле, украшениях, драгоценностях, кожгалантереи и различных аксессуарах.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Мирные инициативы по Украине, условия для начала переговоров и ультиматум Зеленского. Что обсуждал Лавров в Эр-Рияде?

      Изнасилованная десятками незнакомцев с разрешения мужа женщина описала свои чувства

      Блогерша побывала в Европе и развеяла мифы местных жителей о жизни в России

      При обыске у арестованного в Москве военкома найдена крупная сумма денег

      Россияне стали реже покупать одежду

      На нефтепроводе в российском регионе произошел пожар

      Губернатор сообщил о попытке атаки 12 беспилотников на регион России

      Пленный сослуживец Волыны рассказал о плохой репутации командира морпехов

      Маск заявил о стремительном банкротстве США

      Российские военные уничтожили восстановленный ВСУ танк на курском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше