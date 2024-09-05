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19:34, 5 сентября 2024Экономика

Доля Китая в российском импорте одежды оказалась рекордной

Советник посольства Чернышев: доля КНР в российском импорте одежды достигла 40 %

Фото: Richard B. Levine / Globallookpress.com

По итогам 2023 года доля Китая в структуре российского импорта одежды достигла рекордного показателя в 40 процентов. Об этом заявил советник посольства РФ в КНР Максим Чернышев, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что китайские производители одежды продолжают активно выходить на российский рынок. Их присутствие там стабильно растет. «Во многих городах (России — прим. «Ленты.ру») открываются магазины ведущих марок Китая», — резюмировал Чернышев.

Согласно данным китайской таможни, напомнил он, в 2023 году совокупные объемы российско-китайской торговли продукцией, связанной с модной индустрией, достигли отметки в 12 миллиардов долларов в денежном выражении. Речь идет не только об одежде и обуви, но также о текстиле, украшениях, драгоценностях, кожгалантереи и различных аксессуарах. Торгово-экономические отношения двух стран в этой области устойчиво развиваются, резюмировал Чернышев.

Несмотря на западные санкции и торговые ограничения со стороны ряда европейских и американских производителей, Россия продолжает активно закупать одежду в том числе из недружественных стран. Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики сообщило о резком росте импорта этой продукции в РФ из Германии. По итогам марта 2024 года объемы закупок достигли уровня в 15,95 миллиона рублей в денежном выражении. Большая часть поставок (30 процентов) пришлась на майки и футболки.

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